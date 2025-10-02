Flotilla la Mikeno rompe il blocco israeliano e arriva a Gaza VIDEO

Un’imbarcazione della Global Sumud Flotilla ha compiuto ciò che sembrava impossibile: raggiungere le acque antistanti la Striscia di Gaza, superando il blocco navale israeliano e staccandosi dal resto della flotta umanitaria. Si tratta della Mikeno, che secondo l’ultima posizione registrata dal sistema di tracciamento alle 6.23 del mattino di giovedì 2 ottobre risulta essere entrata nelle acque davanti a Gaza, segnando un momento storico per questa missione umanitaria. L’impresa della Mikeno assume un significato ancora più rilevante considerando che circa 200 attivisti sono stati bloccati durante il primo abbordaggio condotto dalle forze israeliane, tra cui almeno 22 cittadini italiani. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Flotilla, la Mikeno rompe il blocco israeliano e arriva a Gaza (VIDEO)

In questa notizia si parla di: flotilla - mikeno

Global Sumud Flotilla, l'imbarcazione Mikeno è nelle acque davanti a Gaza

Global Sumud Flotilla, ultime notizie: ventuno imbarcazioni intercettate da Israele. Media turchi: “La nave Mikeno ha raggiunto le acque di Gaza” | DIRETTA LIVE

Nave Mikeno Gaza: la Flotilla sfida il blocco navale

noi tutti con la nave turca Mikeno... è la prima volta nella storia del blocco navale Israeliano che una nave civile entra nelle acque territoriali di Gaza, Palestina #Flottilla #GlobalSumudFlotilla #Flotilla #2ottobre - X Vai su X

Un commercialista toscano sulla Sumud Flotilla è stato attaccato nella notte: il racconto di Nicola - facebook.com Vai su Facebook

Flotilla, l'imbarcazione "Mikeno" supera blocco: è ferma a poche miglia da Gaza - Una delle imbarcazioni della Flotilla è ormai a poche miglia dalle coste della Striscia, ma secondo il tracker naviga a "zero" nodi, dunque si sarebbe fermata. Lo riporta tg24.sky.it

Flotilla, almeno 20 barche abbordate, altre 23 navigano verso Gaza. La ‘Mikeno’ prosegue: è a pochi km dalla costa. Da questa notte nessun contatto con il nostro inviato - Sono 23 le imbarcazioni in navigazione verso Gaza, di cui una, la ‘ Mikeno ‘, risulta dal tracker ferma a zero nodi a poche miglia dalla costa. Segnala ilfattoquotidiano.it