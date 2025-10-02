Flotilla | la metà delle barche ancora in navigazione verso Gaza Tajani | Rimpatri entro 2-3 giorni
AGI - Sono 23 le imbarcazioni della Flotilla che continuano a navigare a tutta velocità verso Gaza, ad una quarantina di miglia nautiche di distanza dall'enclave palestinese, nonostante le incessanti aggressioni della marina militare israeliana e le intercettazioni di 21 barche. Lo fa sapere sui social l'account della Global Sumud Flotilla. "Le imbarcazioni della @globalsumudflotilla stanno subendo un'intercettazione illegale. Le telecamere sono offline e le imbarcazioni sono state abbordate da personale militare. Stiamo lavorando attivamente per confermare la sicurezza e la situazione di tutti i partecipanti a bordo", hanno comunicato gli attivisti del Global Movement to Gaza Italia. 🔗 Leggi su Agi.it
