Flotilla la farsa è finita Scortati a riva poi espulsi
La farsa della Global Flotilla è finita come era già prevedibile dal primo giorno con l'abbordaggio da parte della marina israeliana. Dopo una giornata di appelli istituzionali a fermarsi e numerosi avvertimenti; dopo l'invito a invertire la rotta e la rassicurazione che gli aiuti sarebbero arrivati a Gaza, non accolto, alle ore 20 italiane è avvenuto l'abbordaggio con i militari saliti a bordo e il fermo degli attivisti presenti, compresi i parlamentari italiani Scotto, Scuderi, Croatti e Corrado. Tra le navi bloccate ci sono anche l'Alma e la Sirius con a bordo Greta Thunberg. Come spiegato dal ministro degli Esteri Antonio Tajani "gli italiani andranno in Israele e poi saranno espulsi". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: flotilla - farsa
Capezzone e la "farsa-Flotilla: come hanno pompato la notizia"
Global Sumud Flotilla, Greta saluta la "Flottiglia" e scappa via: la missione per Gaza affonda tra ritardi, farsa e caos mediterraneo
@ferrarailgrasso eccellente come sempre: La farsa della flotilla esibizionista | Il Foglio - X Vai su X
Attacchi alla Flotilla, Raffaele Speranzon controcorrente: "Una farsa, conoscendo i centri sociali e le sigle comuniste son finti" - facebook.com Vai su Facebook
Flotilla, la farsa dell'attentato. "Drone? No, incendio a bordo" - Un grande bagliore nel cielo, qualcosa precipita a bordo della nave. ilgiornale.it scrive