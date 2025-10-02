Flotilla la farsa è finita Scortati a riva poi espulsi

La farsa della Global Flotilla è finita come era già prevedibile dal primo giorno con l'abbordaggio da parte della marina israeliana. Dopo una giornata di appelli istituzionali a fermarsi e numerosi avvertimenti; dopo l'invito a invertire la rotta e la rassicurazione che gli aiuti sarebbero arrivati a Gaza, non accolto, alle ore 20 italiane è avvenuto l'abbordaggio con i militari saliti a bordo e il fermo degli attivisti presenti, compresi i parlamentari italiani Scotto, Scuderi, Croatti e Corrado. Tra le navi bloccate ci sono anche l'Alma e la Sirius con a bordo Greta Thunberg. Come spiegato dal ministro degli Esteri Antonio Tajani "gli italiani andranno in Israele e poi saranno espulsi". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

