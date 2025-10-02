Flotilla la farsa è finita Scortati a riva poi espulsi

Ilgiornale.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La farsa della Global Flotilla è finita come era già prevedibile dal primo giorno con l'abbordaggio da parte della marina israeliana. Dopo una giornata di appelli istituzionali a fermarsi e numerosi avvertimenti; dopo l'invito a invertire la rotta e la rassicurazione che gli aiuti sarebbero arrivati a Gaza, non accolto, alle ore 20 italiane è avvenuto l'abbordaggio con i militari saliti a bordo e il fermo degli attivisti presenti, compresi i parlamentari italiani Scotto, Scuderi, Croatti e Corrado. Tra le navi bloccate ci sono anche l'Alma e la Sirius con a bordo Greta Thunberg. Come spiegato dal ministro degli Esteri Antonio Tajani "gli italiani andranno in Israele e poi saranno espulsi". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

flotilla la farsa 232 finita scortati a riva poi espulsi

© Ilgiornale.it - Flotilla, la farsa è finita. Scortati a riva, poi espulsi

In questa notizia si parla di: flotilla - farsa

Capezzone e la "farsa-Flotilla: come hanno pompato la notizia"

Global Sumud Flotilla, Greta saluta la "Flottiglia" e scappa via: la missione per Gaza affonda tra ritardi, farsa e caos mediterraneo

Flotilla, la farsa dell'attentato. "Drone? No, incendio a bordo" - Un grande bagliore nel cielo, qualcosa precipita a bordo della nave. ilgiornale.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Flotilla Farsa 232 Finita