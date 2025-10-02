Flotilla la commissione di garanzia | Illegittimo lo sciopero generale del 3 ottobre Salvini verso la precettazione del trasporto pubblico

In arrivo la precettazione per i lavoratori dei trasporti pubblici che. La Commissione di garanzia sugli scioperi, che si è riunita in via straordinaria, ha valutato illegittima la proclamazione dello sciopero generale a sostegno della Global Sumud Flotilla e della popolazione civile di Gaza arrivata senza preavviso mercoledì sera. Perché “in violazione dell’obbligo legale di preavviso” di 10 giorni previsto dalla legge 146 del 1990 per i dipendenti pubblici. Nel provvedimento il Garante ha definito “inconferente” il richiamo dei sindacati all’articolo 2, comma 7, che consente astensioni senza preavviso solo “nei casi di difesa dell’ordine costituzionale o di protesta per gravi eventi lesivi dell’incolumità e della sicurezza dei lavoratori”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

