Flotilla Israele | Nessuno yacht ha violato il blocco | Tajani | I fermati italiani sono 40 | Dalla Turchia partite altre 45 imbarcazioni
Da venerdì i rimpatri. Meloni: "L'iniziativa della Flotilla porterà diversi disagi all'Italia e nessun beneficio ai palestinesi". Tajani: "Croatti e Scuderi trasferiti nel centro di detenzione temporanea di Ashod". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Meloni all'Onu: «Gaza, Israele ha superato i limiti». Drone yemenita colpisce la città di Eilat: 24 feriti | Attacco alla Flotilla, Tajani e la mediazione Cei: aiuti a Gaza via Cipro
Caso Flotilla, l’ex giurista dell’Idf: blocco legale. “Israele può attaccare la missione”
Le fregate e la Flotilla: deterrenza e protezione dai droni di Israele ma solo fino alle acque di Gaza
Flotilla abbordata da Israele, le notizie in diretta dalla guerra: intercettate le barche, 40 italiani fermati e portati a Ashdod, proteste in Italia
Il ministero degli Esteri israeliano smaschera la Flotilla: "La provocazione Hamas-Sumud è finita"