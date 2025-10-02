Flotilla Israele | Nessuno yacht ha violato il blocco | Tajani | I fermati italiani sono 40 | Dalla Turchia partite altre 45 imbarcazioni

Tgcom24.mediaset.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da venerdì i rimpatri. Meloni: "L'iniziativa della Flotilla porterà diversi disagi all'Italia e nessun beneficio ai palestinesi". Tajani: "Croatti e Scuderi trasferiti nel centro di detenzione temporanea di Ashod". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Meloni all'Onu: «Gaza, Israele ha superato i limiti». Drone yemenita colpisce la città di Eilat: 24 feriti | Attacco alla Flotilla, Tajani e la mediazione  Cei: aiuti a Gaza via Cipro

Caso Flotilla, l’ex giurista dell’Idf: blocco legale. “Israele può attaccare la missione”

Le fregate e la Flotilla: deterrenza e protezione dai droni di Israele ma solo fino alle acque di Gaza

flotilla israele yacht haFlotilla abbordata da Israele, le notizie in diretta dalla guerra: intercettate le barche, 40 italiani fermati e portati a Ashdod, proteste in Italia - Le ultime notizie sulla guerra di Israele a Gaza e sulla Global Sumud Flotilla verso la Striscia: gli aggiornamenti in tempo reale su Fanpage ... Lo riporta fanpage.it

flotilla israele yacht haIl ministero degli Esteri israeliano smaschera la Flotilla: "La provocazione Hamas-Sumud è finita" - Sumud è riuscito a entrare in una zona di ... Secondo iltempo.it

