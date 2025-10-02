Flotilla Israele | La provocazione è finita nessuno ha raggiunto Gaza Dalla Turchia partite altre 45 barche | Gli italiani arrestati
Le imbarcazioni intercettate dai militari israeliani a 70 miglia da Gaza. Tajani: «Gli italiani arrestati sono 22». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
In questa notizia si parla di: flotilla - israele
Meloni all'Onu: «Gaza, Israele ha superato i limiti». Drone yemenita colpisce la città di Eilat: 24 feriti | Attacco alla Flotilla, Tajani e la mediazione Cei: aiuti a Gaza via Cipro
Caso Flotilla, l’ex giurista dell’Idf: blocco legale. “Israele può attaccare la missione”
Le fregate e la Flotilla: deterrenza e protezione dai droni di Israele ma solo fino alle acque di Gaza
Flotilla, finite le operazioni di Israele in mare, comincia il trasferimento ad Ashdod, 40 gli italiani fermati. Dalla Turchia partite altre 45 imbarcazioni #ANSA - X Vai su X
#Israele intercetta la #Flotilla. Quasi 400 attivisti fermati, almeno 22 sono italiani. 2 imbarcazioni sarebbero ancora in navigazione verso #Gaza. Al #Tg2Rai ore 13,00 #2ottobre Vai su Facebook
Israele, la provocazione della Flotilla si è conclusa - Nessuno degli yacht della Flotilla è riuscito nel suo tentativo di entrare in una zona di combattimento attiva o di violare il legittimo blocco naval ... msn.com scrive
Flotilla, abbordate le barche. Israele festeggia: "La provocazione è finita, nessuno ha raggiunto Gaza" - Condanne a livello internazionale per le intercettazioni irregolari da parte di Israele e rischi per chi continua il viaggio ... Scrive affaritaliani.it