Flotilla Israele | Intercettate tutte le barche attivisti denunciano | Centinaia di volontari rapiti e portati su nave militare MSC Johannesburg
In un comunicato il governo israeliano ha fatto intendere di aver intercettato tutte le barche della Global Sumud Flotilla, alcune delle quali sono già state trainate fino al porto di Ashdod, e di aver arrestato tutte le persone che erano a bordo, oltre 400. Ma gli attivisti denunciano: "Centinaia d. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
In questa notizia si parla di: flotilla - israele
Meloni all'Onu: «Gaza, Israele ha superato i limiti». Drone yemenita colpisce la città di Eilat: 24 feriti | Attacco alla Flotilla, Tajani e la mediazione Cei: aiuti a Gaza via Cipro
Caso Flotilla, l’ex giurista dell’Idf: blocco legale. “Israele può attaccare la missione”
Le fregate e la Flotilla: deterrenza e protezione dai droni di Israele ma solo fino alle acque di Gaza
Flotilla, finite le operazioni di Israele in mare, comincia il trasferimento ad Ashdod, 40 gli italiani fermati. Dalla Turchia partite altre 45 imbarcazioni #ANSA - X Vai su X
#Israele intercetta la #Flotilla. Quasi 400 attivisti fermati, almeno 22 sono italiani. 2 imbarcazioni sarebbero ancora in navigazione verso #Gaza. Al #Tg2Rai ore 13,00 #2ottobre Vai su Facebook
Flotilla abbordata da Israele, le notizie in diretta dalla guerra: intercettate le barche, 40 italiani fermati e portati a Ashdod, proteste in Italia - Le ultime notizie sulla guerra di Israele a Gaza e sulla Global Sumud Flotilla verso la Striscia: gli aggiornamenti in tempo reale su Fanpage ... Segnala fanpage.it
Global Flotilla fermata da Israele al largo di Gaza, attivisti arrestati in acque internazionali: “Un rapimento illegale” - L’annuncio, che lascia capire come tutte le imbarcazioni della missione umanitaria diretta verso la Striscia di Gaza per portare agli umanitari alla ... Secondo unita.it