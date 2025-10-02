Flotilla Israele | Intercettate tutte le barche attivisti denunciano | Centinaia di volontari rapiti e portati su nave militare MSC Johannesburg

In un comunicato il governo israeliano ha fatto intendere di aver intercettato tutte le barche della Global Sumud Flotilla, alcune delle quali sono già state trainate fino al porto di Ashdod, e di aver arrestato tutte le persone che erano a bordo, oltre 400. Ma gli attivisti denunciano: "Centinaia d.

