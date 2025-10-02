Flotilla Israele intercetta le barche | cosa succederà agli italiani fermati

Gaza, 2 ottobre 2025 – Salgono a 21 le imbarcazioni della Global Sumud Flotilla intercettate da Israele. A bordo delle navi fermate ci sono 27 italiani. In navigazione risultano ancora 23 navi. “Nonostante alcune imbarcazioni siano state intercettate, la Global Sumud Flotilla si trova a 70 miglia nautiche dalla costa di Gaza e continuerà imperterrita la sua missione”, ha sottolineato l’organizzazione. Trump-Netanyahu, fumata grigia: l’accordo per Gaza ancora non c’è Flotilla, cosa è successo nella notte. Le prime imbarcazioni che Israele ha intercettato sono state Adara, Alma, Aurora, Dir Yassine, Grande Blu, Huga, Sirius, Spectre e Yulara. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it