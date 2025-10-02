Flotilla Israele | Abbordate 40 su 47 barche | Oltre 200 attivisti fermati 22 gli italiani | Esercito Israele | nessuna barca ha raggiunto le acque di Gaza

Lo Stato ebraico afferma di aver bloccato 40 imbarcazioni su 47. Da venerdì i rimpatri. Meloni: "L'iniziativa della Flotilla porterà diversi disagi all'Italia e nessun beneficio ai palestinesi". Tajani: "Croatti e Scuderi trasferiti nel centro di detenzione temporanea di Ashod". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

