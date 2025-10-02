Flotilla Israele | Abbordate 40 su 47 barche | Oltre 200 attivisti fermati 22 gli italiani | Esercito Israele | nessuna barca ha raggiunto le acque di Gaza
Lo Stato ebraico afferma di aver bloccato 40 imbarcazioni su 47. Da venerdì i rimpatri. Meloni: "L'iniziativa della Flotilla porterà diversi disagi all'Italia e nessun beneficio ai palestinesi". Tajani: "Croatti e Scuderi trasferiti nel centro di detenzione temporanea di Ashod".
Meloni all'Onu: «Gaza, Israele ha superato i limiti». Drone yemenita colpisce la città di Eilat: 24 feriti | Attacco alla Flotilla, Tajani e la mediazione Cei: aiuti a Gaza via Cipro
Caso Flotilla, l’ex giurista dell’Idf: blocco legale. “Israele può attaccare la missione”
Le fregate e la Flotilla: deterrenza e protezione dai droni di Israele ma solo fino alle acque di Gaza
#Flotilla sui social "Sono 19 le navi intercettate, altre continuano la navigazione verso #Gaza". Gli attivisti hanno fatto sapere che le forze di #Israele hanno usato gli idranti contro le navi della Flotilla e che le comunicazioni sono state interrotte.
Flotilla, il video dell'ultimatum di Israele prima dell'abbordaggio: "State entrando in una zona bloccata, cambiate rotta"
Media Israele, abbordate 40 su 47 barche della Flotilla. Attivisti, due barche verso Gaza - Allo stato attuale, due barche della Sumud Flotilla si stanno ancora dirigendo verso Gaza: la Fair Lady e la Marinette.
Flotilla live, abbordate 40 su 47 barche. Tajani: "22 italiani fermati da Israele"