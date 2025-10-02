Flotilla Israele abborda 40 navi su 47 | La nave Mikeno rompe il blocco navale ed è davanti a Gaza | Fermati oltre 200 attivisti 22 gli italiani
Lo Stato ebraico afferma di aver bloccato 40 imbarcazioni su 47. Da venerdì i rimpatri. Meloni: "L'iniziativa della Flotilla porterà diversi disagi all'Italia e nessun beneficio ai palestinesi". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Meloni all'Onu: «Gaza, Israele ha superato i limiti». Drone yemenita colpisce la città di Eilat: 24 feriti | Attacco alla Flotilla, Tajani e la mediazione Cei: aiuti a Gaza via Cipro
Caso Flotilla, l’ex giurista dell’Idf: blocco legale. “Israele può attaccare la missione”
Le fregate e la Flotilla: deterrenza e protezione dai droni di Israele ma solo fino alle acque di Gaza
Flotilla, finora 20 imbarcazioni intercettate da Israele. Le altre 22 proseguono verso Gaza
Israele ha bloccato la Sumud Flotilla. Noi scendiamo in piazza, insieme all'Italia che non vuole essere complice e saremo tantissimi! Venerdì 3 ottobre sciopero generale. Una marea di umanità contro il genocidio e per la Palestina.
Israele abborda la Flotilla, idranti e arresti - La Flotilla è stata abbordata da navi militari israeliane a meno di 70 miglia da Gaza.
