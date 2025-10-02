Flotilla Israele abborda 40 navi su 47 | La nave Mikeno rompe il blocco navale ed è davanti a Gaza | Fermati oltre 200 attivisti 22 gli italiani

Lo Stato ebraico afferma di aver bloccato 40 imbarcazioni su 47. Da venerdì i rimpatri. Meloni: "L'iniziativa della Flotilla porterà diversi disagi all'Italia e nessun beneficio ai palestinesi". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Flotilla, Israele abborda 40 navi su 47 | La nave Mikeno rompe il blocco navale ed è davanti a Gaza | Fermati oltre 200 attivisti, 22 gli italiani

Meloni all'Onu: «Gaza, Israele ha superato i limiti». Drone yemenita colpisce la città di Eilat: 24 feriti | Attacco alla Flotilla, Tajani e la mediazione  Cei: aiuti a Gaza via Cipro

Caso Flotilla, l’ex giurista dell’Idf: blocco legale. “Israele può attaccare la missione”

Le fregate e la Flotilla: deterrenza e protezione dai droni di Israele ma solo fino alle acque di Gaza

Israele abborda la Flotilla, idranti e arresti - La Flotilla è stata abbordata da navi militari israeliane a meno di 70 miglia da Gaza. Riporta tg.la7.it

flotilla israele abborda 40Flotilla, finora 20 imbarcazioni intercettate da Israele. Le altre 22 proseguono verso Gaza - La prima barca ad essere fermata dall’esercito israeliano è stata la Alma, dove a bordo si trovano Greta Thunberg e Ada Colau. Secondo editorialedomani.it

