Flotilla Israele abborda 40 navi dirette a Gaza | 22 italiani tra i fermati espulsioni in arrivo Proteste in tutta Italia tensione a Bologna
Prosegue l’operazione della Marina israeliana contro la Global Sumud Flotilla. Le imbarcazioni sono state intercettate a circa 70 miglia dalla Striscia di Gaza; secondo gli attivisti due navi sarebbero ancora in rotta verso la costa. Tra i circa 200 fermati risultano 22 italiani. In Italia aumentano cortei e mobilitazioni, con momenti di tensione a Bologna. Indice. Flotilla abbordata: lo stato dell’operazione. La rotta residua: il caso Mikeno. Le decisioni sui fermati: espulsioni e rientri. Flotilla abbordata – L’Italia e le piazze: cortei, blocchi e scontri. Gli avvisi in mare: “zona di guerra” e repliche degli attivisti. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com
