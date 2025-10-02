Flotilla Israele abborda 40 navi dirette a Gaza | 22 italiani tra i fermati espulsioni in arrivo Proteste in tutta Italia tensione a Bologna

Atomheartmagazine.com | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prosegue l’operazione della Marina israeliana contro la Global Sumud Flotilla. Le imbarcazioni sono state intercettate a circa 70 miglia dalla Striscia di Gaza; secondo gli attivisti due navi sarebbero ancora in rotta verso la costa. Tra i circa 200 fermati risultano 22 italiani. In Italia aumentano cortei e mobilitazioni, con momenti di tensione a Bologna. Indice. Flotilla abbordata: lo stato dell’operazione. La rotta residua: il caso Mikeno. Le decisioni sui fermati: espulsioni e rientri. Flotilla abbordata – L’Italia e le piazze: cortei, blocchi e scontri. Gli avvisi in mare: “zona di guerra” e repliche degli attivisti. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

flotilla israele abborda 40 navi dirette a gaza 22 italiani tra i fermati espulsioni in arrivo proteste in tutta italia tensione a bologna

© Atomheartmagazine.com - Flotilla, Israele abborda 40 navi dirette a Gaza: 22 italiani tra i fermati, espulsioni in arrivo. Proteste in tutta Italia, tensione a Bologna

In questa notizia si parla di: flotilla - israele

Meloni all'Onu: «Gaza, Israele ha superato i limiti». Drone yemenita colpisce la città di Eilat: 24 feriti | Attacco alla Flotilla, Tajani e la mediazione  Cei: aiuti a Gaza via Cipro

Caso Flotilla, l’ex giurista dell’Idf: blocco legale. “Israele può attaccare la missione”

Le fregate e la Flotilla: deterrenza e protezione dai droni di Israele ma solo fino alle acque di Gaza

flotilla israele abborda 40Media Israele, abbordate 40 su 47 barche della Flotilla. Attivisti, due barche verso Gaza - Allo stato attuale, due barche della Sumud Flotilla si stanno ancora dirigendo verso Gaza: la Fair Lady e la Marinette. Riporta ansa.it

flotilla israele abborda 40Israele abborda la Flotilla: 40 barche intercettate, due ancora verso Gaza - La Marina israeliana ha abbordato circa 40 barche della Flotilla: restano in navigazione solo poche imbarcazioni dirette a Gaza. Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Flotilla Israele Abborda 40