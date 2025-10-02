Flotilla intercettata ansia per i napoletani Scotto e Ventrella | Rapiti da Israele in acque internazionali

Napolitoday.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono state intercettate le navi Karma e Mango della Global Sumud Flotilla, quelle sulle quali rispettivamente si trovavano i due napoletani Arturo Scotto (deputato del Pd) e Lu Ventrella (86 anni, il più anziano tra gli attivisti della spedizione).Secondo il tracker organizzato dalla missione. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: flotilla - intercettata

Flotilla intercettata dalla marina israeliana: «Abbordaggio iniziato». Gli attivisti: «La rotta non cambia, andiamo avanti» – La diretta

Flotilla per Gaza intercettata da Israele: ‘Arrestata eurodeputata’, proteste e scontri a Roma, Genova e Torino

Israele abborda la Global Sumud Flotilla: intercettata anche la barca degli attivisti romagnoli

flotilla intercettata ansia napoletaniFlotilla intercettata, ansia per i napoletani Scotto e Ventrella: “Rapiti da Israele in acque internazionali” - In particolare non si hanno notizie certe sulla Mango, l’imbarcazione dell’attivista più anziano tra quelli che partecipavano alla spedizione umanitaria. Come scrive napolitoday.it

Global Sumud Flotilla, il tracker per vedere dove sono le navi che vanno verso Gaza - La polizia israeliana ha arrestato sei persone durante una protesta di sinistra fuori dagli studi di un importante telegiornale a Neve Ilan, vicino a Gerusalemme, ... Segnala ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Flotilla Intercettata Ansia Napoletani