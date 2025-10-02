Flotilla intercettata ansia per i napoletani Scotto e Ventrella | Rapiti da Israele in acque internazionali

Sono state intercettate le navi Karma e Mango della Global Sumud Flotilla, quelle sulle quali rispettivamente si trovavano i due napoletani Arturo Scotto (deputato del Pd) e Lu Ventrella (86 anni, il più anziano tra gli attivisti della spedizione).Secondo il tracker organizzato dalla missione. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Saverio Tommasi racconta la nottata trascorsa a bordo della Karma, della Global Sumud Flotilla, che è stata intercettata dalla Marina Militare israeliana e dirottata verso un porto israeliano.

La Global Sumud Flotilla è stata intercettata dall'esercito israeliano Gli abbordaggi richiederanno ancora tempo, ma tutti gli equipaggi sono in posizione, pronti a favorire le operazioni. Non è un imprevisto, era previsto: da mesi si sono esercitati anche per que

Flotilla intercettata, ansia per i napoletani Scotto e Ventrella: "Rapiti da Israele in acque internazionali" - In particolare non si hanno notizie certe sulla Mango, l'imbarcazione dell'attivista più anziano tra quelli che partecipavano alla spedizione umanitaria.

La polizia israeliana ha arrestato sei persone durante una protesta di sinistra fuori dagli studi di un importante telegiornale a Neve Ilan, vicino a Gerusalemme