Flotilla indetto per domani uno sciopero generale

Fare la nostra parte, sostenere la Global Sumud Flotilla, muoversi e mobilitarsi per dire no al genocidio a Gaza è una scelta che non conoscerà mai pentimento. E capita in questi giorni di leggere commenti di persone che sostengono che dovremmo occuparci solo delle questioni legate al lavoro o ai problemi degli italiani, neanche di quelli che abitano in questo Paese. Noi pensiamo, invece, che proprio mentre la storia, il diritto e l'umanità arretrano, è proprio in quel momento che i valori di uguaglianza, parità, sostegno ai deboli, che ispirano da sempre il movimento sindacale, debbano entrare in gioco.

Flotilla, indetto lo sciopero generale il 3 ottobre: presidio in piazza Matteotti

Giorgia Meloni sullo sciopero di venerdì indetto dai sindacati per solidarietà alla Global Sumud Flotilla: "Il weekend lungo e la rivoluzione non stanno insieme".

Le notizie sulla Flotilla seguite in diretta su un maxischermo e un primo corteo per protestare contro l'intervento di Israele. Il 3 ottobre indetto uno sciopero generale dalla Cgil e dai sindacati di base

Sciopero generale per la Flotilla il 3 ottobre. CGIL Imperia: "Aggressione in acque internazionale contro navi civili è fatto di gravita estrema" - In seguito all' abbordaggio delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla da parte dell'esercito israeliano, i sindacati USB e CGIL hanno indetto uno sciopero generale per la giornata di domani 3

FLOTILLA: Domani sciopero generale, previsti oltre 100 cortei in tutta Italia - Cgil - La Cgil ha indetto per domani uno sciopero generale nazionale che coinvolgerà tutti i settori pubbli