Flotilla indetto lo sciopero generale il 3 ottobre | presidio in piazza Matteotti

Bergamo. Venerdì 3 ottobre la CGIL proclama otto ore di sciopero generale, l’intera giornata lavorativa, in tutti i settori pubblici e privati. A Bergamo l’appuntamento è per un presidio in Piazza Matteotti alle 10. Durante lo sciopero generale saranno comunque garantite le prestazioni indispensabili, come stabilito dalle regolamentazioni di settore. Lo sciopero è stato indetto dal sindcatao in difesa della Flotilla, la spedizione umanitaria partita per Gaza. Nella notte, quasi tutte le imbarcazioni della Global Sumud Flotilla sono state intercettate dall’esercito israeliano: gli equipaggi sono stati fermati, tra loro anche numerosi italiani e il bergamasco Dario Crippa. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Flotilla, indetto lo sciopero generale il 3 ottobre: presidio in piazza Matteotti

Giorgia #Meloni sullo sciopero di venerdì indetto dai sindacati per solidarietà alla Global Sumud Flotilla: "Il weekend lungo e la rivoluzione non stanno insieme". @ultimora_pol - X Vai su X

Le notizie sulla Flotilla seguite in diretta su un maxischermo e un primo corteo per protestare contro l'intervento di Israele. Il 3 ottobre indetto uno sciopero generale dalla Cgil e dai sindacati di base Vai su Facebook

Venerdì sciopero generale: mobilitazione in piazza Matteotti dalle 10 - Come annunciato anche la Cgil si unisce allo sciopero generale in appoggio alla Global Sumud Flotilla indetto nella stessa giornata anche dai sindacati di base. Si legge su ecodibergamo.it

CGIL e USB hanno indetto uno sciopero generale venerdì 3 ottobre contro l’abbordaggio della Global Sumud Flotilla - La CGIL e l’Unione Sindacale di Base (USB) hanno indetto per venerdì 3 ottobre uno sciopero generale per protestare contro l’abbordaggio israeliano delle barche della Global Sumud Flotilla. Segnala ilpost.it