Flotilla indetto lo sciopero generale il 3 ottobre | presidio in piazza Matteotti

Bergamo. Venerdì 3 ottobre la CGIL proclama otto ore di sciopero generale, l’intera giornata lavorativa, in tutti i settori pubblici e privati. A Bergamo l’appuntamento è per un presidio in Piazza Matteotti alle 10. Durante lo sciopero generale saranno comunque garantite le prestazioni indispensabili, come stabilito dalle regolamentazioni di settore. Lo sciopero è stato indetto dal sindcatao in difesa della Flotilla, la spedizione umanitaria partita per Gaza. Nella notte, quasi tutte le imbarcazioni della Global Sumud Flotilla sono state intercettate dall’esercito israeliano: gli equipaggi sono stati fermati, tra loro anche numerosi italiani e il bergamasco Dario Crippa. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

