Flotilla in corso gli abbordaggi israeliani sulle prime barche | Hamas: "Atto di pirateria e terrorismo" | Gli attivisti: "Idf ha deliberatamente speronato la nave Florida"

Tajani: "Italiani ad Ashdod e poi espulsi". Tel Aviv: "Greta Thunberg e i suoi amici sono sani e salvi". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

flotilla in corso gli abbordaggi israeliani sulle prime barche hamas atto di pirateria e terrorismo gli attivisti idf ha deliberatamente speronato la nave florida

© Tgcom24.mediaset.it - Flotilla, in corso gli abbordaggi: israeliani sulle prime barche | Hamas: "Atto di pirateria e terrorismo" | Gli attivisti: "Idf ha deliberatamente speronato la nave Florida"

Gaza, la guerra in diretta e le news dalla Flotilla: show di Netanyahu all’Onu: “Non ci fermiamo”, Trump: “In corso negoziati intensi per accordo”

Gaza, la marina israeliana intercetta la Sumud Flotilla: abbordaggio in corso

Flotilla abbordata da forze Israele, scoppia la protesta in Italia: mobilitazioni in corso da Napoli a Roma

Nel corso della notte a Roma, alcuni studenti del liceo occupato Cavour e aderenti a Osa, hanno inscenato un blitz sul ponte Annibaldi a poca distanza dal Colosseo.

Flotilla abbordata da forze Israele, scoppia la protesta in Italia: mobilitazioni in corso da Napoli a Roma - Dopo la notizia che le forze di Israele hanno abbordato le navi della Global Sumud Flotilla, si stanno organizzando in tutta Italia cortei e mobilitazioni

