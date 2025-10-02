Flotilla in corso gli abbordaggi | Idf ha deliberatamente speronato la nave Florida | Tajani | Italiani ad Ashdod e poi espulsi | Tel Aviv | Greta e i suoi amici sono sani e salvi | Hamas | Atto di pirateria e terrorismo
Gli attivisti denunciano: "Speronati da navi israeliane, passeggeri illesi". La marina di Tel Aviv aveva avvertito di essere pronta a prendere il controllo in alto mare delle oltre 50 navi della che sono entrate nel raggio di intercettazione. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
In questa notizia si parla di: flotilla - corso
Gaza, la guerra in diretta e le news dalla Flotilla: show di Netanyahu all’Onu: “Non ci fermiamo”, Trump: “In corso negoziati intensi per accordo”
Gaza, la marina israeliana intercetta la Sumud Flotilla: abbordaggio in corso
Flotilla abbordata da forze Israele, scoppia la protesta in Italia: mobilitazioni in corso da Napoli a Roma
VIDEO Perugia, il corteo per la Global Sumud Flotilla canta Bella ciao lungo corso Vannucci https://ift.tt/M34boqH https://ift.tt/yHlIgXR - X Vai su X
USB Unione Sindacale Di Base pag. nazionale. . Attacco in corso in acque internazionali INDETTO SCIOPERO GENERALE PER IL 3 OTTOBRE MOBILITAZIONI IMMEDIATE A PARTIRE DA SUBITO Navi della marina militare israeliana arrivate sulla Flotilla, gl - facebook.com Vai su Facebook
Freedom Flotilla, Israele ordina all’Idf di bloccare la nave con Greta Thunberg. La replica: “Andiamo avanti” - Lo ha annunciato il ministro della Difesa di Tel Aviv, Israel Katz, spiegando di aver già dato istruzioni all’esercito di impedire ... Si legge su ilfattoquotidiano.it
Fuga da Gaza City, l’Idf avanza. Flotilla, 4 parlamentari a bordo, chi sono - Roma, 3 settembre 2025 – L'esercito israeliano avanza verso il centro di Gaza City con soldati e carri armati. Lo riporta quotidiano.net