Flotilla in corso gli abbordaggi | Idf ha deliberatamente speronato la nave Florida | Tajani | Italiani ad Ashdod e poi espulsi | Tel Aviv | Greta e i suoi amici sono sani e salvi | Hamas | Atto di pirateria e terrorismo

Tgcom24.mediaset.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli attivisti denunciano: "Speronati da navi israeliane, passeggeri illesi". La marina di Tel Aviv aveva avvertito di essere pronta a prendere il controllo in alto mare delle oltre 50 navi della che sono entrate nel raggio di intercettazione. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Gaza, la guerra in diretta e le news dalla Flotilla: show di Netanyahu all’Onu: “Non ci fermiamo”, Trump: “In corso negoziati intensi per accordo”

Gaza, la marina israeliana intercetta la Sumud Flotilla: abbordaggio in corso

Flotilla abbordata da forze Israele, scoppia la protesta in Italia: mobilitazioni in corso da Napoli a Roma

Freedom Flotilla, Israele ordina all’Idf di bloccare la nave con Greta Thunberg. La replica: “Andiamo avanti” - Lo ha annunciato il ministro della Difesa di Tel Aviv, Israel Katz, spiegando di aver già dato istruzioni all’esercito di impedire ... Si legge su ilfattoquotidiano.it

Fuga da Gaza City, l’Idf avanza. Flotilla, 4 parlamentari a bordo, chi sono - Roma, 3 settembre 2025 – L'esercito israeliano avanza verso il centro di Gaza City con soldati e carri armati. Lo riporta quotidiano.net

