Flotilla il senatore M5s Croatti tra gli arrestati | Ditelo almio governo

Cercavano l'incidente diplomatico, l'hanno trovato. E ora i quattro parlamentari italiani a bordo delle navi della Flotilla si appellano al governo italiano dopo averlo attaccato in ogni modo. Al momento sono 22 gli attivisti pro-Pal arrestati dalle autorità israeliane dopo l'abbordaggio della missione verso Gaza, che è ancora in corso. Tra questi il senatore del Movimento 5 Stelle Marco Croatti, imbarcatosi insieme alla europarlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra Benedetta Scuderi, quella del Pd Annalisa Corrado e il deputato dem Arturo Scotto. "Mi chiamo Marco Croatti. Se state guardando questo video, sono stato rapito e portato via contro la mia volontà dalle forze israeliane. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
