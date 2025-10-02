Flotilla il senatore Croatti | se vedete questo video sono stato rapito

Milano, 2 ott. (askanews) - "Se state guardando questo video, sono stato rapito e portato via contro la mia volontà dalle forze israeliane. La nostra missione umanitaria era non violenta e rispettava il diritto internazionale. Per favore, dite al mio governo di richiedere il mio rilascio immediato e di tutti gli italiani imbarcati". Così, in un post sul suo profilo Facebook diffuso nella notte, il senatore M5S Marco Croatti, uno dei parlamentari italiani che partecipano alla Global Sumud Flotilla. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Flotilla, il senatore Croatti: se vedete questo video sono stato rapito

In questa notizia si parla di: flotilla - senatore

Destinazione Gaza, il senatore Croatti a bordo della Global Sumud Flotilla. "Atto concreto e coraggioso"

Destinazione Gaza, c'è anche il senatore Croatti a bordo della Global Sumud Flotilla

Global Sumud Flotilla, salpata la nave con a bordo il senatore Croatti: "Portiamo una speranza di pace"

Non si fermano gli attivisti #proPal nonostante l'abbordaggio israeliano. "22 navi della #Flotilla ancora dirette verso #Gaza". Fermati 22 italiani, tra cui il senatore M4s #Croatti | LA DIRETTA - X Vai su X

L'aggiornamento del senatore pentastellato Croatti, che è a bordo di una delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla - facebook.com Vai su Facebook

Il senatore Marco Croatti fermato da Israele sulla Flotilla: "Mi hanno rapito, chiedo al governo il mio rilascio immediato" - "Per favore, dite al mio governo di richiedere il mio rilascio immediato e di tutti gli italiani imbarcati". Come scrive today.it

Croatti (M5s) su Flotilla: Se vedete questo video sono stato rapito e portato via dagli israeliani - (Agenzia Vista) Israele, 02 ottobre 2025 “Se state guardando questo video, sono stato rapito e portato via contro la mia volontà dalle forze israeliane. Scrive quotidiano.net