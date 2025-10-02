Flotilla il ministro Tajani | Hanno ignorato tutti gli appelli anche di Mattarella E su Gaza | Israele si fermi

Open.online | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Israele «è stato attaccato il 7 ottobre» quindi «ha diritto di difendersi», ma «gli abbiamo chiesto di mettere fine alla violazione del diritto internazionale umanitario, di non infierire su una popolazione inerme e incolpevole. Gaza non è Hamas. I palestinesi non sono Hamas, sono le prime vittime di Hamas». A dirlo è stato il ministro degli Esteri Antonio Tajani, intervenuto questa mattina, 2 ottobre, nell’Aula della Camera dei deputati per riferire, a nome dell’Esecutivo, sui recenti sviluppi nella Striscia di Gaza, dopo le ripetute richieste avanzate nelle scorse settimane dall’opposizione. Il suo intervento arriva a poche ore di distanza dai cortei pro-Palestina e a sostegno della Global Sumud Flotilla che si sono svolti nella notte in diverse città italiane. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

In questa notizia si parla di: flotilla - ministro

Greta e i suoi amici sono sani e salvi, il video del Ministro Esteri israeliano dopo fermo Flotilla – Il video

"Gli italiani fermati sulla Freedom Flotilla stanno bene", il ministro Tajani rassicura: presto il rientro di Mazzeo

Gaza, proposta shock del ministro israeliano Ben-Gvir: “Gli attivisti della Global Sumud Flotilla saranno trattati come terroristi”

flotilla ministro tajani hannoTajani: "Gli italiani sulla Flotilla hanno ignorato l'appello di Mattarella, ora stanno bene. Nessuna violenza da Israele" - "Secondo quanto appreso dalla nostra ambasciata a Tel Aviv la marina israeliana ha impiegato più di 16 navi nell’operazione", ha spiegato il ministro degli Esteri intervenendo nell'aula della Camera ... Segnala today.it

flotilla ministro tajani hannoTajani sulla Flotilla: “I 22 italiani fermati negli abbordaggi stanno bene, nessun atto di violenza” - Il ministro degli Esteri Tajani ha tenuto un'informativa urgente alla Camera sulla situazione nella Striscia di Gaza e sulle condizioni dei membri della ... Riporta fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Flotilla Ministro Tajani Hanno