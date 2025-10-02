Flotilla il ministro Tajani | Hanno ignorato tutti gli appelli anche di Mattarella E su Gaza | Israele si fermi

Israele «è stato attaccato il 7 ottobre» quindi «ha diritto di difendersi», ma «gli abbiamo chiesto di mettere fine alla violazione del diritto internazionale umanitario, di non infierire su una popolazione inerme e incolpevole. Gaza non è Hamas. I palestinesi non sono Hamas, sono le prime vittime di Hamas». A dirlo è stato il ministro degli Esteri Antonio Tajani, intervenuto questa mattina, 2 ottobre, nell’Aula della Camera dei deputati per riferire, a nome dell’Esecutivo, sui recenti sviluppi nella Striscia di Gaza, dopo le ripetute richieste avanzate nelle scorse settimane dall’opposizione. Il suo intervento arriva a poche ore di distanza dai cortei pro-Palestina e a sostegno della Global Sumud Flotilla che si sono svolti nella notte in diverse città italiane. 🔗 Leggi su Open.online

