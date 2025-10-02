?Flotilla il governo non paga il volo per il rientro degli italiani bloccati da Israele Meloni | I soldi li caccino gli attivisti
Il governo non ha intenzione di pagare il volo degli italiani della Global Sumud Flotilla, arrestati da Israele a poche miglia da Gaza ed espulsi. Lo riportano La Repubblica e La Stampa.. 🔗 Leggi su Leggo.it
Flotilla, cosa accadrà agli attivisti fermati? Il trasferimento ad Ashdod poi l’espulsione in Italia con volo speciale - Torneranno in Italia con un volo speciale, dopo essere stati arrestati, interrogati, rinchiusi per 24- Come scrive ilmessaggero.it