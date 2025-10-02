Flotilla il giallo della barca Mikeno che non è stata bloccata

Nel blocco navale fatto scattare dalla Marina militare israeliana per bloccare la Global Sumud Flotilla c'è un dato che salta subito all'occhio. Sono state 39 delle 40 imbarcazioni che trasportavano aiuti e attivisti, con una sola un'imbarcazione rimasta ancora in navigazione verso l'enclave palestinese, come hanno reso noto gli organizzatori della Flotilla. Di quale imbarcazione si tratta? Sui social sono stati pubblicati dei video e alcuni e post che parlano della Mikeno, una barca che non solo sarebbe riuscita a sfuggire all'intercettazione ma persino ad attraccare nella Striscia. In realtà di tratterebbe di una fake news, poiché il video risalirebbe addirittura d alcuni giorni fa.

