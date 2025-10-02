Flotilla il corteo a Roma verso Palazzo Chigi | Blocchiamo tutto Palestina libera

Mobilitazione nelle piazze italiane dopo l’abbordaggio della Flotilla da parte di Israele oggi 1 ottobre 2025. Da Milano a Roma, da Torino a Napoli, da Genova a Firenze, i manifestanti sono scesi in piazza a sostegno della missione diretta a Gaza per portare aiuti. Al grido di “Bloccheremo tutto” e “Palestina libera” i manifestanti pro . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Flotilla, il corteo a Roma verso Palazzo Chigi: “Blocchiamo tutto, Palestina libera”

La Cgil chiama alla mobilitazione: il 6 settembre corteo di sostegno alla Global Sumud Flotilla

Global Sumud Flotilla a Barcellona, corteo manifestanti: immagine Netanyahu con le mani sporche di sangue

Catania, migliaia in corteo alla manifestazione in sostegno della Global Sumud Flotilla

Il corteo di solidarietà alla #Flotilla a Roma ha lasciato piazza Barberini e si sta dirigendo piazza San Silvestro, che si trova a circa 300 metri da Palazzo Chigi. La decisione è arrivata dopo una lunga trattativa con le forze dell'ordine - X Vai su X

Numerose le iniziative in vista del grande corteo di sabato a Roma. Giovedì il Digiuno in cento ospedali. “Siamo la Flotilla di terra” - facebook.com Vai su Facebook

Italia in piazza per Gaza: in 10mila a Roma, cortei anche a Milano e Torino, blocchi ferroviari a Napoli - Migliaia di persone sono scese in piazza a Roma, Milano, Torino e Napoli, ma ancheAncona, Perugia e Firenze per protestare contro ... Lo riporta leggo.it

Corteo per la Flotilla, occupata la stazione Garibaldi. Blocchi a Roma e Torino. «Subito sciopero» - «Bloccheremo tutto fino a quando il Governo non deciderà di esporsi a favore della Palestina e contro il governo Netanyahu». ilmattino.it scrive