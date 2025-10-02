Da nord a sud, ieri sera migliaia di manifestanti pro-Palestina sono scesi in piazza nelle principali città italiane per sostenere gli attivisti della Global Sumud Flotilla, bloccati dalla marina israeliana. A Roma, Milano, Torino, Bologna, Napoli: migliaia di manifestanti pro Pal sono scesi in piazza mentre la Cgil e Usb hanno proclamato per venerdì 3 ottobre uno sciopero generale. In migliaia in piazza a Roma, corteo verso Palazzo Chigi. Ieri sera nella Capitale il presidio permanente in Piazza dei Cinquecento ha prima bloccato le strade attorno a Termini, poi in migliaia si sono riversati in piazza Barberini a Roma, con fumogeni e scandendo slogan a sostegno della Palestina e contro il governo israeliano. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Flotilla, ieri proteste in tutta Italia: cortei e blocchi da Torino a Napoli, tensioni a Roma