Flotilla ieri proteste in tutta Italia | cortei e blocchi da Torino a Napoli tensioni a Roma
Da nord a sud, ieri sera migliaia di manifestanti pro-Palestina sono scesi in piazza nelle principali città italiane per sostenere gli attivisti della Global Sumud Flotilla, bloccati dalla marina israeliana. A Roma, Milano, Torino, Bologna, Napoli: migliaia di manifestanti pro Pal sono scesi in piazza mentre la Cgil e Usb hanno proclamato per venerdì 3 ottobre uno sciopero generale. In migliaia in piazza a Roma, corteo verso Palazzo Chigi. Ieri sera nella Capitale il presidio permanente in Piazza dei Cinquecento ha prima bloccato le strade attorno a Termini, poi in migliaia si sono riversati in piazza Barberini a Roma, con fumogeni e scandendo slogan a sostegno della Palestina e contro il governo israeliano. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Global Samud Flotilla verso Gaza, ieri a Genova in 40mila in piazza
La Flotilla arriverà domani a Gaza. Ieri notte diverse navi israeliane hanno minacciato alcune imbarcazioni, intimidendo l’equipaggio e interrompendo le comunicazioni. Seguiamo con attenzione quanto sta avvenendo. L’intervento illegale di Israele è quasi sc - facebook.com Vai su Facebook
Ieri sono rimasta in studio collegata con la Flotilla fino a tarda notte e ho visto la vergogna di giornalisti e politici di destra che interrogano e attaccano chi rischia la propria incolumità per fermare un massacro: domande e accuse sbagliate rivolte alle persone s - X Vai su X
Flotilla, ieri proteste in tutta Italia: cortei e blocchi da Torino a Napoli, tensioni a Roma - Palestina sono scesi in piazza nelle principali città italiane per sostenere gli attivisti della Global ... Lo riporta lapresse.it
Flotilla, in migliaia in Italia manifestano per tutta la notte. Momenti di tensione a Roma: oggetti contro la Polizia - L’intercettazione delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla da parte della Marina israeliana ha ‘acceso’ le proteste in tutta Italia. Secondo affaritaliani.it