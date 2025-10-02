Flotilla i sindacati | Sciopero generale il 3 ottobre Salvini pensa alla precettazione Scatta l?assalto a Termini blocchi a Napoli e Torino

Ilmessaggero.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cori, fumogeni, aggressioni: prima la stazione Centrale di Napoli con 300 attivisti ProPal che hanno bloccato i binari, poi il principale snodo ferroviario della Capitale. Alle 20.45 gli accessi. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

flotilla i sindacati sciopero generale il 3 ottobre salvini pensa alla precettazione scatta lassalto a termini blocchi a napoli e torino

© Ilmessaggero.it - Flotilla, i sindacati: «Sciopero generale il 3 ottobre». Salvini pensa alla precettazione. Scatta l?assalto a Termini, blocchi a Napoli e Torino

In questa notizia si parla di: flotilla - sindacati

Global Sumud Flotilla, i sindacati: "Se la fermano, bloccheremo i porti di Livorno e Piombino"

Flotilla, i sindacati di base annunciano lo sciopero generale il 22 settembre

Flotilla, sciopero generale il 22 settembre. I sindacati di base: “Pronti a paralizzare il Paese”

flotilla sindacati sciopero generaleFlotilla, i sindacati: «Sciopero generale il 3 ottobre». Salvini pensa alla precettazione. Scatta l’assalto a Termini, blocchi a Napoli e Torino - Cori, fumogeni, aggressioni: prima la stazione Centrale di Napoli con 300 attivisti ProPal che hanno bloccato i binari, poi il principale snodo ferroviario della Capitale. ilmessaggero.it scrive

flotilla sindacati sciopero generaleFlotilla, in 10mila in corteo a Roma verso San Silvestro. Blocchi a Napoli e Torino. I sindacati: «Sciopero generale il 3 ottobre». Salvini: «Valuto la precettazione» - Cortei, manifestazioni spontanee, occupazioni, agitazioni nei porti e uno sciopero generale venerdì (per cui il ministro Matteo Salvini valuta la precettazione). Secondo ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Flotilla Sindacati Sciopero Generale