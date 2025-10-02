Flotilla i sindacati | Sciopero generale il 3 ottobre Salvini pensa alla precettazione Scatta l?assalto a Termini blocchi a Napoli e Torino
Cori, fumogeni, aggressioni: prima la stazione Centrale di Napoli con 300 attivisti ProPal che hanno bloccato i binari, poi il principale snodo ferroviario della Capitale. Alle 20.45 gli accessi. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
Uno sciopero generale punta a paralizzare l'Italia il 3 ottobre. I sindacati invocano le piazze contro l'aggressione israeliana alle navi della Global Sumud Flotilla. Lo staff di Matteo Salvini ha subito informato che il ministro, per il settore di sua competenza, sta v
