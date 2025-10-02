Flotilla | i sindacati confermano lo sciopero per Garante è illegittimo É scontro con il governo

Scintille tra governo e sindacati sullo sciopero generale proclamato per domani. Cgil, Usb e Cobas confermano le piazze in tutta Italia nonostante l'altolà della Commissione di garanzia, mentre il vicepremier e ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, evita la precettazione perché, spiegano dal Mit e dal Carroccio, "non risolve il problema ma si alimenta il clima già avvelenato in modo irresponsabile" promettendo però un inasprimento delle multe per chi incrocia le braccia senza rispettare le regole. Intanto, spiegano dal ministero, "chi domani parteciperà a uno sciopero dichiarato illegittimo dalla Commissione, ne pagherà personalmente le conseguenze, come previsto dalla legge". 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Flotilla: i sindacati confermano lo sciopero, per Garante è illegittimo. É scontro con il governo

Sciopero generale 3 ottobre, il Garante: “Illegittimo”. Sindacati: “È confermato” - Leggi su Sky TG24 l'articolo Sciopero generale 3 ottobre, il Garante: “Illegittimo”. Si legge su tg24.sky.it