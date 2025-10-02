Flotilla | i pro Pal occupano le università Pronti allo sciopero generale

AGI -  Alla vigilia dello sciopero generale proclamato per domani dai sindacati, gli studenti  si mobilitano da nord a sud per la Flotilla dopo l' abbordaggio da parte delle forze israeliane che hanno fermato gli attivisti sulle navi della missione umanitaria diretta a Gaza. Occupata l’ Università Statale di Milano. “ La Statale è pronta per lo sciopero generale di domani” si legge in una nota pubblicata sulla pagina Facebook di ‘Cambiare Rotta Milano’. “Come abbiamo promesso, se avessero toccato la Flotilla, avremmo bloccato tutto: così questa mattina, dopo il corteo che ieri ha bloccato la stazione di Milano Cadorna, abbiamo occupato l'università Statale di Milano", si legge nel comunicato. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Flotilla: i pro Pal occupano le università. "Pronti allo sciopero generale"

