Flotilla Gustavo Petro ordina espulsione diplomatici israeliani da Colombia e stop commercio con Tel Aviv | Netanyahu criminale da catturare

Ilgiornaleditalia.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'annuncio è seguito alla notizia dell'arresto di due attiviste colombiane membri dell'equipaggio della Global Flotilla. Petro ha inoltre affermato che il suo Ministero degli Esteri avvierà azioni legali contro Israele Il leader colombiano Gustavo Petro ha annunciato l'espulsione dell'intera. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

flotilla gustavo petro ordinaLa Colombia ordina l'espulsione dei diplomatici di Israele - Il presidente colombiano Gustavo Petro ha chiesto l'espulsione di tutta la delegazione diplomatica israeliana dalla Colombia in seguito all'arresto di due cittadini colombiani a bordo della Global Sum ... Come scrive ansa.it

