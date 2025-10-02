Flotilla Gustavo Petro ordina espulsione diplomatici israeliani da Colombia e stop commercio con Tel Aviv | Netanyahu criminale da catturare
L'annuncio è seguito alla notizia dell'arresto di due attiviste colombiane membri dell'equipaggio della Global Flotilla. Petro ha inoltre affermato che il suo Ministero degli Esteri avvierà azioni legali contro Israele Il leader colombiano Gustavo Petro ha annunciato l'espulsione dell'intera. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
In questa notizia si parla di: flotilla - gustavo
Il presidente della Colombia Gustavo Petro ha annunciato l'espulsione dell'intera delegazione diplomatica israeliana nel suo paese, dopo aver appreso che due donne colombiane a bordo della #GlobalSumudFlotilla sono state arrestate dall'esercito israelian - X Vai su X
La prima reazione di uno Stato contro l’operazione israeliana ai danni della Flotilla arriva dalla Colombia. Per decisione del suo presidente, Gustavo Petro, il Paese ha avviato l’iter di espulsione di tutta la delegazione diplomatica di Tel Aviv. È la diretta conse - facebook.com Vai su Facebook
La Colombia ordina l'espulsione dei diplomatici di Israele - Il presidente colombiano Gustavo Petro ha chiesto l'espulsione di tutta la delegazione diplomatica israeliana dalla Colombia in seguito all'arresto di due cittadini colombiani a bordo della Global Sum ... Come scrive ansa.it
Gustavo Petro atribuye a Netanyahu el "ataque" contra el barco de la Flotilla Sumud - El presidente colombiano, Gustavo Petro, atribuyó este martes al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, el "ataque" en Túnez contra uno de los barcos de la Flotilla ... Si legge su es-us.noticias.yahoo.com