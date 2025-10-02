Flotilla governo | volo di ritorno se lo paghino gli attivisti
Il governo Meloni non intende saldare il conto per gli italiani che sono stati arrestati sulla Global Sumud Flotilla.
Le opposizioni al governo: "Difenda gli attivisti della Global Flotilla"
Freedom Flotilla, il videoappello dell’italiano Antonio Mazzeo: “Fate pressioni sul governo italiano per il mio rilascio”
Flotilla Italia a Israele: “Agiamo nella legalità, se accadesse qualcosa contiamo nell'intervento del Governo”
Sulla Flotilla la sinistra dichiara guerra al governo italiano e la Cgil agli italiani Il corsivo di Damato su Startmag: http://startmag.it - X Vai su X
Corriere della Sera. . La cantante Elisa ha pubblicato un appello al governo sui suoi canali social. Dopo il blocco della Flotilla, in lacrime, chiede al governo italiano: «Portate voi gli aiuti, stanno morendo». Gli aggiornamenti nel primo commento - facebook.com Vai su Facebook
Il governo Meloni non vuole pagare il volo di rientro agli attivisti della Flotilla: cosa filtra - Lo stop di alcune imbarcazioni della Flotilla con italiani a bordo e la posizione del Governo Meloni sui rimpatri. Lo riporta newsmondo.it
Flotilla, il governo non paga il volo per il rientro degli italiani bloccati da Israele. Meloni: «I soldi li caccino gli attivisti» - Il governo non ha intenzione di pagare il volo degli italiani della Global Sumud Flotilla, arrestati da Israele a poche miglia da Gaza ed espulsi. Segnala msn.com