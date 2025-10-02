Flotilla gli italiani fermati arriveranno oggi ad Ashdod Al momento sono 22

Tajani annuncia l'avvio dei rimpatri da venerdì L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Flotilla, gli italiani fermati arriveranno oggi ad Ashdod. Al momento sono 22

Flotilla umanitaria fermata: Israele sale a bordo, italiani verso rimpatrio

Israele abborda la Flotilla: 2 italiani a bordo (VIDEO)

Freedom Flotilla, Tajani sente Sa’ar: due opzioni per gli attivisti italiani che erano a bordo

Tajani alla Camera: "I 22 italiani fermati sulla Flotilla stanno bene"

*Venerdì 3 ottobre sciopero generale Cgil in difesa di Flotilla, dei valori costituzionali e per Gaza* - "L'aggressione contro navi civili che trasportavano cittadine e cittadini italiani, rappresenta un fatto di gravità estrema. Un colpo inferto all'ordine costituzionale s

Tajani sulla Flotilla: "I 22 italiani fermati negli abbordaggi stanno bene, nessun atto di violenza" - Il ministro degli Esteri Tajani ha tenuto un'informativa urgente alla Camera sulla situazione nella Striscia di Gaza e sulle condizioni dei membri della ...

Flotilla, Tajani: "Al momento 22 italiani fermati da Israele, stanno tutti bene" - Su mie istruzioni, il Consolato a Tel Aviv e il Consolato Generale a Gerusalemme assisteranno tutti gli italiani, ...