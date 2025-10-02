Flotilla gli attivisti saranno portati nel carcere di Ketziot | Tajani | I fermati italiani sono 40 | Dalla Turchia partite altre 45 imbarcazioni

Israele: "Nessuno yacht ha violato il blocco". Da venerdì i rimpatri. Meloni: "L'iniziativa della Flotilla porterà diversi disagi all'Italia e nessun beneficio ai palestinesi".

Le opposizioni al governo: "Difenda gli attivisti della Global Flotilla"

Flotilla va avanti: «Direzione Gaza». Tajani sente la portavoce: «Così siete a rischio». |Gli attivisti: «Arriveremo entro 7 giorni»

Gaza, Flotilla: "Entriamo nella zona ad alto rischio" | Marina israeliana pronta a intervenire: "Gli attivisti saranno trasferiti su una nave militare"

Il Punto alle 13 - Fermate 40 barche Flotilla, attivisti verso Ashdod. Tajani: "Gli italiani stanno bene". Lunedì e martedì espulsioni.

#Israele intercetta la #Flotilla. Quasi 400 attivisti fermati, almeno 22 sono italiani. 2 imbarcazioni sarebbero ancora in navigazione verso #Gaza.

Flotilla, attivisti saranno portati nel carcere di Ketziot. Dalla Turchia partono altre 45 navi. Tajani: «40 italiani arrestati» - La Flotilla è stata abbordata da navi militari israeliane a meno di 70 miglia da Gaza: sono 19 le navi intercettate dalla marina dello Stato ebraico, secondo gli attivisti, mentre 23 ...

Flotilla, Crosetto: 'Circondate tutte le barche'. Tajani: 'Gli italiani saranno portati in Israele e espulsi in due giorni' - "Le barche sono tutte circondate e dovrebbero essere portate al porto di Ashdod, dove poi ogni nazione si attiverà su come far rientrare i propri connazionali".