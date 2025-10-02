Flotilla gli attivisti della nave Conscience cantano Bella Ciao prima dell’abbordaggio di Israele
I membri dell’equipaggio a bordo della nave Conscience della Global Sumud Flotilla hanno intonato “ Bella Ciao ” mentre si preparavano all’imminente abbordaggio della marina israeliana. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Sulla nave della Flotilla si canta Bella Ciao durante l'abbordaggio israeliano - Gli attivisti della Global Sumud Flotilla a bordo della nave «Conscience» cantano «Bella Ciao» mentre sono in attesa dell'abbordaggio dei militari israeliani. Scrive msn.com
Freedom Flotilla, l’ultima nave in partenza da Otranto: “Trasportiamo umanità” - Nel pomeriggio salpa dal porto la Conscience, la terza delle imbarcazioni ospitate in città con a bordo diciotto tonnellate di aiuti: “Grazie alla generosità dei salentini”. Secondo lecceprima.it