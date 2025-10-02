Flotilla gli attivisti | Altre 30 imbarcazioni ancora in navigazione siamo a 47 miglia da Gaza

Feedpress.me | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«Circa 30 imbarcazioni continuano a navigare a tutta velocità verso Gaza, a sole 46 miglia nautiche di distanza, nonostante le incessanti aggressioni della marina militare israeliana». E’ quanto scrive su Telegram la Global Sumud Flotilla, sottolineando che sono 13 le imbarcazioni intercettate. La regista australiana Juliet Lamont, a bordo della Global Sumud Flotilla, ha dichiarato sui social. 🔗 Leggi su Feedpress.me

