Flotilla Fratoianni e Francesca Albanese insieme al corteo a Roma – Il video

Open.online | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Agenzia Vista) Roma, 2 ottobre 2025 Il leader di Avs Nicola Fratoianni e la relatrice Onu Francesca Albanese insieme al corteo a sostegno della Flotilla a Roma. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

Francesca Albanese si dichiara "orgogliosa" di ciò che sta compiendo la Flotilla, il cui operato non è solo umanitario ma anche politico

