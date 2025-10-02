Flotilla flash-mob a Milano | manifestanti con mani e volti dipinti di rosso in piazzale Loreto
Flash-mob in piazzale Loreto, a Milano, poco prima della partenza del corteo a sostegno della Global Sumud Flotilla. Molti manifestanti si sono seduti sulla strada con facce e mani sporchi di vernice rossa. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Venezia, i carabinieri bloccano la barca con a bordo Anna Foglietta e Laika durante un flash mob per la Flotilla
Università, un flash mob per Gaza a sostegno della missione Flotilla
Flotilla, Emergency: abbiamo visto attacco droni e flash delle esplosioni
FLASH— FLOTILLA, FORZE ISRAELIANE A BORDO DI NAVE ALMA. ARRESTATI I MEMBRI DELL’EQUIPAGGIO +++ @ultimoranet - X Vai su X
FLASH |"L'abbordaggio è iniziato", fanno sapere gli attivisti della Flotilla secondo cui l'intercettazione 'è iniziata dalla barca Alma che risulta isolata' #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Flotilla, manifestazioni a Milano e Saronno, stasera flash mob all’ospedale di Garbagnate - Nella serata di ieri, 1 ottobre, diverse città italiane sono state teatro di proteste a sostegno della Palestina, scatenate dal blocco della Global Sumud ... Riporta ilnotiziario.net
Flotilla, mobilitazione alla Statale di Milano - Tra le persone imbarcate e arrestate da Israele durante l'abbordaggio delle navi, il consigliere dem Romano ... Secondo rainews.it