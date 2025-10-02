Flotilla flash-mob a Milano | manifestanti con mani e volti dipinti di rosso in piazzale Loreto

Ilfattoquotidiano.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Flash-mob in piazzale Loreto, a Milano, poco prima della partenza del corteo a sostegno della Global Sumud Flotilla. Molti manifestanti si sono seduti sulla strada con facce e mani sporchi di vernice rossa. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

