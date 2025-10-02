Flotilla Firenze | studenti dei licei Michelangiolo e Castelnuovo saltano le lezioni e invadono via della Colonna Bus bloccati
Chi studia nei licei Michelangiolo e Castelnuovo ha scelto di non entrare in classe e di riversarsi in via della Colonna. La circolazione dei bus urbani è stata bloccata da una lunga fila di mezzi fermi, mentre i manifestanti sventolavano bandiere palestinesi e intonavano cori: "Siamo tutti antisionisti" L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
