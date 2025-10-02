Flotilla | finora 9 imbarcazioni intercettate da forze Israele

Torino, 2 ott. (LaPresse) – Risultano al momento nove le imbarcazioni della Global Sumud Flotilla che le forze israeliane hanno intercettato e fermato. Si tratta di Adara, Alma, Aurora, Dir Yassine, Grande Blu, Huga, Sirius, Spectre e Yulara. E’ quanto indica il tracker che segue il percorso delle flotta diretta verso Gaza. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

