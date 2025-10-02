Flotilla | finora 9 imbarcazioni intercettate da forze Israele
Torino, 2 ott. (LaPresse) – Risultano al momento nove le imbarcazioni della Global Sumud Flotilla che le forze israeliane hanno intercettato e fermato. Si tratta di Adara, Alma, Aurora, Dir Yassine, Grande Blu, Huga, Sirius, Spectre e Yulara. E’ quanto indica il tracker che segue il percorso delle flotta diretta verso Gaza. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Flotilla:a 130 miglia,finora nessun alt
Abbordaggio alla Global Sumud Flotilla da parte di Israele, cosa sappiamo finora
Dopo lo stop alla global flotilla sono in corso cortei spontanei in decine di città italiane, grandi e medie. A tarda sera e finora pacifici. A memoria non ricordo un fenomeno del genere negli ultimi 25 anni almeno (se non per non vittorie sportive). Vai su X
Corriere della Sera. . Finora sulle 45 barche che compongono la Flotilla la situazione è apparsa tranquilla. Chi ha fatto il turno di guardia ha visto i soliti droni scortare i velieri ma nulla di più. La tensione, però, si sente nell’aria. Tutti sono convinti di andare ava - facebook.com Vai su Facebook
Flotilla affiancata da imbarcazioni militari israeliane, gli attivisti: "L'abbordaggio è iniziato" - Flotilla, Thunberg: "Forse Israele ci intercetterà stanotte" L'attivista svedese Greta Thunberg, che si trova a bordo della nave Alma che fa parte della Global Sumud Flotilla, ha segnalato oggi via so ... Lo riporta msn.com
Flotilla, iniziato l'abbordaggio da parte delle navi militari. Tajani: «Italiani andranno in Israele e poi espulsi» - Decine di barche non identificate erano state avvistate dai militanti a bordo della missione umanitaria, giunta a meno di 75 miglia dalle coste di Gaza ... Secondo gds.it