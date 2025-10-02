Flotilla fine di una missione La sorte dei 40 italiani

La missione della Global Sumud Flotilla è arrivata al suo epilogo. Le navi del convoglio umanitario sono state abbordate dalla Marina israeliana e gli attivisti – tra i quali anche quaranta italiani – sono stati arrestati. Servizio di Leonardo Possati e Barbara Masulli TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

