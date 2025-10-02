Flotilla fermata la protesta nelle piazze italiane | a Livorno bloccato un traghetto poi in centinaia al corteo | VIDEO

Napoli, Milano, Torino. E ancora Roma, Bologna, Pisa. Decine le città che hanno visto migliaia di persone riversarsi in strada alla notizia del blocco delle prime imbarcazioni della Global Sumud Flotilla da parte della Marina israeliana avvenuto intorno alle 20.30 di ieri, mercoledì 1 ottobre, in. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

In questa notizia si parla di: flotilla - fermata

Flotilla umanitaria fermata: Israele sale a bordo, italiani verso rimpatrio

Fermata al Lido la lancia con Foglietta e Laika per Flotilla

Fermata al Lido di Venezia la lancia con Foglietta e Laika che manifestavano per la Global Sumud Flotilla

Flotilla, Greta Thunberg fermata dalle forze israeliane: "Sta bene ed è al sicuro" - X Vai su X

Proteste in tutta Italia per la Flotilla fermata da Israele Migliaia di persone stanno scendendo in piazza a Roma contro l'arresto dell'equipaggio della flottiglia da parte dell’esercito israeliano. I cortei si stanno dirigendo verso Palazzo Chigi e Stazione Termi - facebook.com Vai su Facebook

Flotilla, esplode la protesta in Italia: blocchi, cortei e mobilitazioni da Torino ad Alessandria fino a Roma - Studenti e attivisti pro Palestina in piazza contro il blocco navale, chiuso l’ingresso di Porta Nuova per timore di assalti ... Scrive giornalelavoce.it

Cittadini in piazza per la Flotilla: “Non siete soli”. Toscana, Umbria e Liguria si mobilitano e domani sciopero generale - Traghetto bloccato a Livorno e treni in ritardo da Pisa a causa dell’invasione dei manifestanti sui binari. Segnala lanazione.it