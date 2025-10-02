Flotilla fermata in mare | tra i fermati anche il presidente dell' Ucoii Yassine Lafram

“Israele ha preso in ostaggio gli equipaggi della Global Sumud Flotilla. Ancora una volta il Governo genocida israeliano ha dimostrato di agire in totale spregio del diritto internazionale”. Con queste parole l’Unione delle Comunità Islamiche d’Italia (Ucoii) ha denunciato il fermo delle. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

