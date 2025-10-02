Flotilla fermata in mare | tra i fermati anche il presidente dell' Ucoii Yassine Lafram
“Israele ha preso in ostaggio gli equipaggi della Global Sumud Flotilla. Ancora una volta il Governo genocida israeliano ha dimostrato di agire in totale spregio del diritto internazionale”. Con queste parole l’Unione delle Comunità Islamiche d’Italia (Ucoii) ha denunciato il fermo delle. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Flotilla fermata, la protesta nelle piazze italiane: a Livorno bloccato un traghetto, poi in centinaia al corteo | VIDEO
Flotilla umanitaria fermata: Israele sale a bordo, italiani verso rimpatrio
Fermata al Lido la lancia con Foglietta e Laika per Flotilla
Ecco la prima fotografia di Greta Thunberg fermata da Israele: cosa succederà adesso https://www.nicolaporro.it/flotilla-le-operazioni-nella-notte-fermate-19-barche-le-altre-procedono/
Flotilla, gli ultimi attimi: l'abbordaggio e il sogno della solidarietà a Gaza - leggi il pezzo del nostro inviato Alessandro Mantovani scritto poco prima che la barca su cui viaggiava venisse fermata
Flotilla, live tracker: la nave Mikeno risulta ferma a zero nodi a poche miglia dalla costa di Gaza - A seguito dell'abbordaggio di Istraele, una decina di imbarcazioni sarebbero state bloccate.
La Marina israeliana ferma la Flotilla, le immagini dell'abbordaggio - La Marina israeliana ha fermato le imbarcazioni della Global Sumud Flotilla dirette a Gaza nel tentativo di rompere il blocco marittimo ...