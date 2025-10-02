Flotilla fermata Greta Thunberg | l' attivista coi soldati israeliani

Tra gli attivisti della Global Sumud Flotilla fermati dall’esercito israeliano durante la navigazione verso Gaza c’è anche Greta Thunberg. La 22enne svedese era a bordo della ‘nave madre’ Alma, la prima ad essere bloccata nella serata di mercoledì 1 ottobre. Il ministero degli Esteri israeliano ha subito diffuso su X un video in cui si vede un soldato dell’Idf riconsegnare gli effetti personali a Greta dopo il fermo. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Flotilla, fermata Greta Thunberg: l'attivista coi soldati israeliani

