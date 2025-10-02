Flotilla fermata al largo di Gaza presidio in piazza a Milano

Ilgiorno.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Qualche centinaio di manifestanti, con le bandiere della Palestina, si è radunato in piazza della Scala in sostegno della missione umanitaria. . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

flotilla fermata al largo di gaza presidio in piazza a milano

© Ilgiorno.it - Flotilla fermata al largo di Gaza, presidio in piazza a Milano

In questa notizia si parla di: flotilla - fermata

Fermata al Lido la lancia con Foglietta e Laika per Flotilla

Fermata al Lido di Venezia la lancia con Foglietta e Laika che manifestavano per la Global Sumud Flotilla

Lido di Venezia, Anna Foglietta fermata dai carabinieri insieme a Laika: Presentavano la nuova opera dell’artista a sostegno della Global Sumud Flotilla

flotilla fermata largo gazaIsraele blocca la Flotilla, gli attivisti fermati - Si chiude così il sipario sul braccio di ferro tra la Sumud Flotilla e Israele, dopo una giornata passata dagli attivisti a guardare l'orizzonte per capire quando sarebbe spuntato il blocco navale ... Riporta ansa.it

flotilla fermata largo gazaFlotilla, situazione incandescente a largo di Gaza: navi dentro la zona pericolosa. Notte di tensione - La spedizione della Global Sumud Flotilla, diretta verso Gaza per rompere l’assedio alla Striscia, ha continuato nelle ultime ore la propria ... Da iltempo.it

Cerca Video su questo argomento: Flotilla Fermata Largo Gaza