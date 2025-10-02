Flotilla fermata al largo di Gaza presidio in piazza a Milano
Qualche centinaio di manifestanti, con le bandiere della Palestina, si è radunato in piazza della Scala in sostegno della missione umanitaria.
Fermata al Lido la lancia con Foglietta e Laika per Flotilla
Fermata al Lido di Venezia la lancia con Foglietta e Laika che manifestavano per la Global Sumud Flotilla
Lido di Venezia, Anna Foglietta fermata dai carabinieri insieme a Laika: Presentavano la nuova opera dell’artista a sostegno della Global Sumud Flotilla
#Flotilla, la nave soccorso di #Emergency si era fermata a 150 miglia nautiche da #Gaza, immagini
Il ministero degli esteri di Stoccolma, come già fece a giugno, quando l'attivista nota per il suo impegno per il clima fu fermata sull'altra flotilla e rimpatriata, ribadisce di non avere nessuna «possibilità di fornire assistenza consolare in mare»
Israele blocca la Flotilla, gli attivisti fermati - Si chiude così il sipario sul braccio di ferro tra la Sumud Flotilla e Israele, dopo una giornata passata dagli attivisti a guardare l'orizzonte per capire quando sarebbe spuntato il blocco navale ...
Flotilla, situazione incandescente a largo di Gaza: navi dentro la zona pericolosa. Notte di tensione - La spedizione della Global Sumud Flotilla, diretta verso Gaza per rompere l'assedio alla Striscia, ha continuato nelle ultime ore la propria ...