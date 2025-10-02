Flotilla esplode la violenza per la Palestina | città italiane a ferro e fuoco

Prosegue l’operazione di intercettazione delle navi umanitarie della Global Sumud Flotilla, partita nei giorni scorsi con l’obiettivo di raggiungere Gaza. Le imbarcazioni sono state bloccate dalla Marina israeliana e ora sono in corso le procedure di identificazione e rimpatrio. Secondo il portavoce della Flotilla, oltre 200 attivisti provenienti da 37 Paesi si trovavano a bordo, tra cui 22 italiani e 30 spagnoli. Tensione crescente sul fronte diplomatico, mentre in Italia arrivano le prime proteste universitarie. Di seguito tutti gli aggiornamenti in tempo reale: 21: 27 Devastate Officine Torino, in 200 a volto coperto A Torino, una frangia antagonista del corteo – al quale prendono parte oltre ventimila persone contro il blocco della Flotilla – si è staccata dalla manifestazione principale e ha preso di mira le Ogr (Officine grandi riparazioni), luogo che domani ospiterà una serie di incontri con la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, John Elkann e Jeff Bezos. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

