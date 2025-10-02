flotilla esplode la protesta in tutta italia statale occupata a milano rabbia meloni

Prosegue l’operazione di intercettazione delle navi umanitarie della Global Sumud Flotilla, partita nei giorni scorsi con l’obiettivo di raggiungere Gaza. Le imbarcazioni sono state bloccate dalla Marina israeliana e ora sono in corso le procedure di identificazione e rimpatrio. Secondo il portavoce della Flotilla, oltre 200 attivisti provenienti da 37 Paesi si trovavano a bordo, tra cui 22 italiani e 30 spagnoli. Tensione crescente sul fronte diplomatico, mentre in Italia arrivano le prime proteste universitarie. Di seguito tutti gli aggiornamenti in tempo reale: 11:30 Rabbia Meloni Giorgia Meloni da Copenaghen attacca opposizioni e sindacato. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

