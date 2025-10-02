Flotilla Elisa in lacrime fa appello a Meloni | Portate voi gli aiuti a Gaza stanno morendo

Appello in lacrime di Elisa a Giorgia Meloni. In un video pubblicato mercoledì sera sulle sue storie Instagram, nel quale ha taggato la premier, la cantautrice, con la voce rotta dal pianto, dice: “ Adesso che hanno bloccato la Global Sumud Flotilla allora portate voi gli aiuti, in poche ore. Portateli voi gli aiuti perché stanno morendo”. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Flotilla, Elisa in lacrime fa appello a Meloni: "Portate voi gli aiuti a Gaza, stanno morendo"

