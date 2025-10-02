Flotilla Elisa in lacrime fa appello a Meloni | Portate voi gli aiuti a Gaza stanno morendo

Lapresse.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Appello in lacrime di Elisa a Giorgia Meloni. In un video pubblicato mercoledì sera sulle sue storie Instagram, nel quale ha taggato la premier, la cantautrice, con la voce rotta dal pianto, dice: “ Adesso che hanno bloccato la Global Sumud Flotilla allora portate voi gli aiuti, in poche ore. Portateli voi gli aiuti perché stanno morendo”. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

flotilla elisa in lacrime fa appello a meloni portate voi gli aiuti a gaza stanno morendo

© Lapresse.it - Flotilla, Elisa in lacrime fa appello a Meloni: "Portate voi gli aiuti a Gaza, stanno morendo"

In questa notizia si parla di: flotilla - elisa

Global Sumud Flotilla, cos’è e perché tanti Vip la sostengono: da Elisa a Zerocalcare

Flotilla bloccata da Israele, Elisa in lacrime

Elisa in lacrime dopo l’abbordaggio della Flotilla, l’appello a Meloni: “Portate gli aiuti, stanno morendo”

flotilla elisa lacrime fa“Portateli voi gli aiuti perché stanno morendo”: Elisa in lacrime per la Global Sumud Flotilla fa un appello a Giorgia Meloni – IL VIDEO - La cantante piange per l'abbordaggio alla Global Sumud Flotilla: "Portateli voi gli aiuti perché stanno morendo" ... ilfattoquotidiano.it scrive

flotilla elisa lacrime faElisa, appello in lacrime a Meloni: “Adesso portate voi gli aiuti perché stanno morendo” - Lunedì scorso aveva partecipato alla manifestazione indetta a Trieste ... Da repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Flotilla Elisa Lacrime Fa