"Adesso che hanno bloccato la Global Sumud Flotilla, allora portate voi gli aiuti in poche ore, portateli voi gli aiuti, perché stanno morendo": Elisa, celebre cantante italiana, lo dice in lacrime in un video postato nelle storie Instagram taggando la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Il riferimento dell'artista è all'abbordaggio, da parte dell'esercito israeliano, della spedizione umanitaria Flotilla diretta a Gaza. L'obiettivo degli attivisti era sfondare il blocco navale israeliano nelle acque davanti alla Striscia per portare aiuti e stabilire un canale diretto con la popolazione palestinese. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Flotilla, Elisa in lacrime a Giorgia Meloni: "Allora portateli voi"