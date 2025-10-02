Flotilla e Hamas il tormentone di Cerno | Ma Bonelli è andato dal questore?
C'è la Flotilla e i suoi legami con Hamas, di cui parla Il Tempo, e c'è Angelo Bonelli con i suoi legami con il. questore! Già, il co-leader insieme a Nicola Fratoianni di Alleanza Verdi-Sinistra aveva promesso a Il Tempo che se fosse venuto fuori che Mohammed Hannoun fosse legato a Hamas sarebbe andato dal questore come fatto a suo tempo per la politica brasiliana Carla Zambelli, ricercata dall'Interpol e arrestata a Roma su segnalazione del verde. Ma ancora non risulta che ci sia andato. Ebbene, il direttore Tommaso Cerno gli rinfresca la memoria. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Gaza, Ben Gvir attacca l'Ue: "Chi riconosce la Palestina proverà il terrore di Hamas, attivisti di Sumud Flotilla dei terroristi"
Xª Flotilla Hamas. Sinistra e centri sociali “santificano” le navi in viaggio verso Gaza
Il Tempo escluso dalla conferenza sulla Flotilla dopo aver parlato dei legami con Hamas
Tg4, Tommaso Cerno: "L'incidente con Flotilla è solo interesse di Hamas" - Mentre il mondo osserva con il fiato sospeso l'imperterrito viaggio della Global Sumud Flottilla verso Gaza, il direttore del Tempo Tommaso ... Come scrive iltempo.it
Flotilla nel mirino, Cerno: "Operazione di Hamas per rendere simpatici gli islamisti agli europei" - Cerno: "Operazione di Hamas per influenzare l’opinione pubblica europea". Scrive tag24.it