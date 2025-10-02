Flotilla e Hamas il tormentone di Cerno | Ma Bonelli è andato dal questore?

Iltempo.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

C'è la Flotilla e i suoi legami con Hamas, di cui parla Il Tempo, e c'è Angelo Bonelli con i suoi legami con il. questore! Già, il co-leader insieme a Nicola Fratoianni di Alleanza Verdi-Sinistra aveva promesso a Il Tempo che se fosse venuto fuori che Mohammed Hannoun fosse legato a Hamas sarebbe andato dal questore come fatto a suo tempo per la politica brasiliana Carla Zambelli, ricercata dall'Interpol e arrestata a Roma su segnalazione del verde. Ma ancora non risulta che ci sia andato. Ebbene, il direttore Tommaso Cerno gli rinfresca la memoria. 🔗 Leggi su Iltempo.it

