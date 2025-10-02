Flotilla di Terra – artiste e artisti uniti per Gaza molti ospiti tra cui Ivan Grozny Compasso con la sua esperienza a bordo
Flotilla di Terra – artiste e artisti uniti per GazaUna maratona di musica, parole e testimonianze per sostenere chi porta aiuti umanitari a Gaza.Ospite speciale sarà Ivan Grozny Compasso. Hanno già confermato la loro presenza: Andrea Pennacchi, Massimo Carlotto, Vasco Mirandola, Angelica Leo. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
USB Sicilia: l’equipaggio di terra della Global Sumud Flotilla in partenza dai porti siciliani
"Siamo il vostro equipaggio di terra": a Monte Sole per Gaza e Global Sumud Flotilla
Duemila a Monte Sole per Gaza e la Global Flotilla: “Saremo il vostro equipaggio di terra” / Video
A Genova migliaia di persone alla manifestazione per la Global Sumud Flotilla.
Israele stoppa i pacchi umanitari della Flotilla di terra: biscotti e miele "sono troppo energetici"
Global Sumud Flotilla, a Palermo manifestazione tra terra e mare - A Palermo, come negli altri capoluoghi di provincia siciliani, si marcia per sostenere la missione di Global Sumud Flotilla, la spedizione umanitaria che punta ... Lo riporta rainews.it