Flotilla di Terra – artiste e artisti uniti per Gaza molti ospiti tra cui Ivan Grozny Compasso con la sua esperienza a bordo

Flotilla di Terra – artiste e artisti uniti per GazaUna maratona di musica, parole e testimonianze per sostenere chi porta aiuti umanitari a Gaza.Ospite speciale sarà Ivan Grozny Compasso. Hanno già confermato la loro presenza: Andrea Pennacchi, Massimo Carlotto, Vasco Mirandola, Angelica Leo. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it