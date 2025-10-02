Flotilla da missione umanitaria a falsa rivoluzione

Lidentita.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sciopero generale indetto per domani mentre si invitano i cittadini alla mobilitazione L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

flotilla da missione umanitaria a falsa rivoluzione

© Lidentita.it - Flotilla, da missione umanitaria a falsa rivoluzione

In questa notizia si parla di: flotilla - missione

Caso Flotilla, l’ex giurista dell’Idf: blocco legale. “Israele può attaccare la missione”

Flotilla, navi intercettate da Israele ma missione continua: “Avanti verso Gaza”

Tony Lapiccirella, italiano in missione verso Gaza con la Freedom Flotilla: “Rischieremo, ma siamo pronti”

Come è stata fermata la Flotilla: i 600 agenti speciali, l'esenzione dal rabbino e le granate lanciate dai droni - L'operazione calcolata nei minimi dettagli: dal trasferimento degli attivisti ad Ashdod agli ospedale in allerta ... Segnala today.it

Israele tenta di diffamare la Flotilla accusandola falsamente di essere finanziata da Hamas - L’esercito israeliano sostiene di aver trovato a Gaza documenti ufficiali che proverebbero un coinvolgimento diretto di Hamas nel finanziamento della Global Sumud Flotilla ... Secondo globalist.it

Cerca Video su questo argomento: Flotilla Missione Umanitaria Falsa