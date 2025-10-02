Flotilla così si è svolto l' abbordaggio | l' alt israeliano i cellulari buttati in mare l' arresto di Greta Thunberg La ricostruzione

Ilmessaggero.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L?Alma è in testa alla Flotilla e a bordo, nella veste di capitano simbolico, c?è Greta Thunberg. E come prevedibile è la prima a incrociare la prua delle navi. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

flotilla cos236 si 232 svolto l abbordaggio l alt israeliano i cellulari buttati in mare l arresto di greta thunberg la ricostruzione

© Ilmessaggero.it - Flotilla, così si è svolto l'abbordaggio: l'alt israeliano, i cellulari buttati in mare, l'arresto di Greta Thunberg. La ricostruzione

In questa notizia si parla di: flotilla - svolto

Cerca Video su questo argomento: Flotilla Cos236 232 Svolto