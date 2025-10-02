Flotilla cosa succederà agli italiani fermati? Domande e risposte

Roma, 2 ottobre 2025 – Accettare il rimpatrio volontario immediato oppure essere detenuti in carcere, in attesa dell’espulsione coatta. Queste le due opzioni più probabili che si profilano per i membri dell’equipaggio – circa 400 persone per una cinquantina di barche – della Global Sumud Flotilla la missione umanitaria internazionale, civile e non-violenta, che nella notte è stata intercettata dalla marina militare israeliana a 75 miglia nautiche dalla costa di Gaza, in acque internazionali, dove navigava con l’intento di portare aiuti alla popolazione della Striscia e rompere il blocco navale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

